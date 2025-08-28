В интернете появились фото Натальи Наговициной при роковом спуске с пика Победы

Ногу российской альпинистки Натальи Наговициной, сломанную при спуске с пика Победы, пытались зафиксировать палкой от палатки. Об этом сообщили «Известия» , опубликовав одни из последних фото спортсменки.

На снимке с ней итальянец Лука Синигалья, который через несколько дней умер от отека мозга. На втором фото — другие участники группы: немец Гюнтер Зигмунд и россиянин Роман Мокринский.

Ранее вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин рассказал, что Наговициной отказали три гида, когда она обратилась к ним с просьбой сопроводить ее на роковую гору. Они сослались на недостаточный уровень подготовки альпинистки, однако Наговицина все же решилась на восхождение.

Накануне консилиум альпинистов постановил, что спасти спортсменку, находящуюся на высоте 7200 метров, невозможно.