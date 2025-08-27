Консилиум альпинистов оценил шансы на спасение Наговициной

Консилиум альпинистов сделал вывод о невозможности спасения застрявшей на пике Победы россиянки Натальи Наговициной. Об этом сообщили на странице киргизской турфирмы «Ак-Сай трэвел» в Facebook*.

В посте отметили, что участники заседания сопоставили риски для жизни и здоровья спасателей с учетом сложных погодных условий. В итоге они сделали вывод о невозможности провести поисковую операцию.

«Дальнейшая организация спасательных работ, к сожалению, может привести к очередным жертвам», — добавили в заявлении.

Наталья Наговицына застряла на пике Победы 19 августа, когда при спуске сломала ногу. Два других альпиниста Лука и Гюнтер доставили ей еду, газ для горелки и спальный мешок.

Однако из-за ухудшения погоды они не смогли спуститься и остались ночевать там. Утром состояние Луки резко ухудшилось из-за обморожения. Он скончался.

Россиянка находится на высоте уже около двух недель. Накануне МЧС Киргизии признало ее пропавшей без вести. Такие выводы сделали после того, как аэросъемка площадки пика Победы не показала признаков жизни Наговицыной.

