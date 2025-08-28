Три гида отказали пропавшей россиянке Наговициной в подъеме на пик Победы

Российской альпинистке Наталье Наговициной перед походом на пик Победы отказали три гида из-за низкого уровня подготовки. Об этом в беседе с ТАСС сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

«Три гида фактически запретили ей туда идти и отказались подниматься с ней из-за низкого уровня подготовки. <…> Она нашла кого-то, кто пошел с ней. Команда была неслаженной», — сказал он.

Альпинистка сломала ногу и с 12 августа находилась на высоте около 7200 метров. Первый раз ее попытались спасти 16 августа, но вертолет со спасателями совершил аварийную посадку, пострадали несколько человек, в том числе члены экипажа.

Вторую спасательную экспедицию направили 19 августа, но после трех дней она вынуждена была отступить. Группа не смогла продолжить подъем из-за экстремальных погодных условий и болей в спине у руководителя операции.

Уже 25 августа начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков заявил журналистам, что Наговицину больше не будут искать. Шансы на выживание россиянки в экстремальных условиях практически нулевые, при этом официально объявить ее погибшей невозможно. В МЧС Киргизии ее признали без вести пропавшей.