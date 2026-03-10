В институте нефтехимического синтеза в Москве прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Институте нефтехимического синтеза имени Топчиева в Москве, пострадал один человек. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Причиной, указали в материале, стала ошибка во время научного эксперимента. Пострадавшего ученого отправили в больницу. Чем конкретно он занимался и в каком состоянии находится, неизвестно.
Накануне в квартире на Волгоградском проспекте взорвался самогонный аппарат. Его владелец — 48-летний москвич — получил ожоги рук, помещение не пострадало. Обстоятельства происшествия уточнят специалисты.