В институте нефтехимического синтеза в Москве прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Институте нефтехимического синтеза имени Топчиева в Москве, пострадал один человек. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Причиной, указали в материале, стала ошибка во время научного эксперимента. Пострадавшего ученого отправили в больницу. Чем конкретно он занимался и в каком состоянии находится, неизвестно.

Накануне в квартире на Волгоградском проспекте взорвался самогонный аппарат. Его владелец — 48-летний москвич — получил ожоги рук, помещение не пострадало. Обстоятельства происшествия уточнят специалисты.

До этого жильцов другого дома в Москве напугал взорвавшийся газовый баллон для монтажа натяжных потолков.