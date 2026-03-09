Москвич получил ожоги рук при взрыве самогонного аппарата

В квартире на Волгоградском проспекте в Москве взорвался самогонный аппарат

Самогонный аппарат взорвался в квартире на Волгоградском проспекте в Москве, хозяин получил ожоги рук. Об этом сообщил источник 360.ru.

Взрыв дистиллятора произошел в жилом доме на юго-востоке столицы. На место прибыли врачи скорой помощи. Они диагностировали ожоги рук у 48-летнего мужчины, который находился в квартире вместе с отцом.

Само помещение повреждений не получило, угрозы распространения огня также не зафиксировали. Обстоятельства случившегося уточнят специалисты.

Ранее жительница Москвы и ее ребенок пострадали при разгерметизации и взрыве духового шкафа на кухне. Пострадавших осмотрели и госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского под наблюдение специалистов.