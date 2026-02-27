Стала известна причина взрыва в жилом доме на юго-западе Москвы
ТАСС: в Москве в жилом доме взорвался газовый баллон для натяжных потолков
На юго-западе Москвы в квартире многоэтажки взорвался газовый баллон, используемый при монтаже натяжных потолков. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
При взрыве пострадал 50-летний мужчина, получивший травму головы, и 14-летняя девочка. Их уже осматривают врачи.
В АО «Мосгаз» уточнили, что многоквартирный дом не газифицирован. Взрыв в квартире не повредил несущие конструкции дома, но поврежденную фасадную плиту придется демонтировать. Из здания эвакуировали 150 человек, разместив их на время в школе.
Телеграм-канал Mash сообщил, что в момент взрыва в квартире находились отец и дочь. Хозяйка квартиры рассказала каналу, что она тогда отсутствовала.
Ранее появились кадры с места взрыва в столичной многоэтажке в Южном Бутове, а также видео.