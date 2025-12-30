В Хотькове мальчик потерял глаз после взрыва петарды

В Московской области в Хотькове мальчик лишился глаза в результате взрыва петарды. Об этом 360.ru сообщил его отец.

По словам мужчины, после школы сын отправился в расположенный неподалеку лесной массив вместе с приятелем, папа которого купил пиротехнические изделия. При взрыве ребенок получил тяжелейшую травму.

«Зрение потеряно, будет инвалидность. Врачи борются, чтобы сохранить хотя бы то, что осталось от глаза, чтобы сделать потом «косметику» и позволить не выделяться из толпы», — сказал собеседник 360.ru.

Отец пострадавшего мальчика добавил, что медики не гарантируют результата и не исключают, что придется делать полную чистку глаза.

Ранее стало известно, что в Подмосковье кинутая подростком петарда разорвала перепонку уха школьнице. Девочка проходит амбулаторное лечение.