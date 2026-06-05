В ХМАО перевернулась лодка с 8 пассажирами

На реке Оби в Октябрьском районе ХМАО-Югры перевернулась лодка с пассажирами на борту. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Как уточнили в транспортной прокуратуре, маломерное судно «Салют-480» следовало из поселка Приобье в Октябрьское. На борту, по разным данным, находились от пяти до восьми пассажиров. Сколько человек погибло или пострадало, пока неизвестно.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Туве на реке Большой Енисей перевернулась резиновая лодка с тремя людьми. Двое пропали без вести, одной женщине удалось спастись.

За несколько дней до этого на Байкале опрокинулась аэролодка. Пять человек погибли, еще 13, включая одного ребенка, оказались в холодной воде. Их вытащили спасатели.