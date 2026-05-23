Два человека пропали при опрокидывании резиновой лодки на Енисее в Туве

На реке Большой Енисей в Туве перевернулась резиновая лодка с тремя людьми, двое пропали без вести. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

ЧП произошло по пути следования от села Ий Тоджинского района на чабанскую стоянку. Все трое находились в лодке без спасательных жилетов. Одному человеку — 46-летней женщине — удалось самостоятельно добраться до берега. Еще двоих пассажиров — 51-летнего мужчину и 47-летнюю женщину — ищут спасатели и полиция.

Поисковая группа обнаружила перевернутую лодку в 500 метрах ниже по течению от места происшествия. Работы контролирует начальник главка генерал-майор внутренней службы Алексей Артемов.

В начале недели на Байкале при опрокидывании аэролодки пять человек погибли. Как узнал 360.ru, капитан попытался выровнять накренившееся судно, однако это не помогло.