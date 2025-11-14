В Хасавюрте мужчина зверски убил знакомого и попытался расправиться с его семьей

В Хасавюрте мужчина устроил резню в доме коллеги. Он жестоко убил коллегу, ранил его жену и ребенка, а потом пытался поджечь жилище. В распоряжении 360.ru оказались жуткие кадры с места ЧП.

После кровавой резни злоумышленник переоделся в вещи убитого и сбежал в Махачкалу.

Когда муж кинулся защищать супругу, знакомый зарезал его. Затем он попытался расправиться с 20-летней женой убитого, его дочерью и сжечь квартиру. Женщину доставили в больницу с резаными ранами лица и шеи, пятиклассницу — с ожогом ноги и порезом на шее. Семимесячную девочку, вторую дочь, он не тронул.

Как сообщил источник 360.ru, подозреваемый работает водителем. Он напросился в гости к своему 30-летнему коллеге Магомеду. Мужчины рассорились из-за жены хозяина дома — гость ее оскорбил.

Подозреваемого разыскивают, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» и «покушение на убийство двух и более лиц».

По данным следствия, 14 ноября 2025 года подозреваемый, находясь в гостях у знакомых, в ходе возникшего конфликта ударил хозяина дома по голове, а потом схватился за нож, который принес с собой.

«После совершенного убийства фигурант с целью скрыть содеянное нанес супруге и дочери потерпевшего удары канцелярским ножом в область шеи и иные части тела. Затем уложил их на пол и, накрыв одеждой и иными предметами, поджег вещи, рассчитывая, что этого будет достаточно для наступления их смерти», — уточнили в ведомстве.

Женщине и двум ее детям удалось покинуть дом.

