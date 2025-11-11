Пьяный житель Екатеринбурга зарезал собутыльника и сбежал из квартиры через балкон

Вечером 8 ноября в одной из квартир Екатеринбурга на Опалихинской улице было обнаружено тело 40-летнего мужчины. По предварительной информации, предоставленной силовиками, его зарезал знакомый во время совместного распития спиртных напитков, сообщил источник URA.RU.
После совершения преступления подозреваемый покинул находившуюся на втором этаже квартиру через балкон. Вернувшись домой, он рассказал о случившемся своему зятю, который немедленно вызвал полицию. Пострадавшего пытались спасти, но было слишком поздно.
