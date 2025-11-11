Пьяный житель Екатеринбурга зарезал собутыльника и сбежал из квартиры через балкон

Вечером 8 ноября в одной из квартир Екатеринбурга на Опалихинской улице было обнаружено тело 40-летнего мужчины. По предварительной информации, предоставленной силовиками, его зарезал знакомый во время совместного распития спиртных напитков, сообщил источник URA.RU.