В Хакасию прибыли аэромобильные группировки МЧС

В Хакасию прибыли дополнительные силы федеральной пожарной охраны из соседних регионов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Хакасия.

«Аэромобильные группировки из Тувы и Кемеровской области насчитывают по 30 человек личного состава и по пять единиц спецтехники, полностью оснащенной необходимым оборудованием для борьбы как с бытовыми, так и с ландшафтными пожарами», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники пожарной охраны Хакасии уже привлекли дополнительные ресурсы для усиления общей группы реагирования. В случае возникновения пожара, прибывшие подразделения будут готовы оперативно приступить к выполнению своих обязанностей.

Более 30 человек обратились за медицинской помощью в Хакасии, где разбушевался ураган. Пять человек госпитализированы, одна пациентка — в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получили амбулаторное лечение.

Ранее последствия мощного шторма в Канске Красноярского края сняли на видео.