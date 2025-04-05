Появилось видео из Канска Красноярского края, где разбушевался ураган

Последствия мощного шторма в Канске Красноярского края сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, что ветер повалил находившиеся во дворе дома бытовые предметы. Ураган также снес шифер с крыши одной из построек и частично — доски. Они разбросаны по территории домовладения.

«Собаке, видимо, шифером по голове не прилетело, не похож он на испуганного, слава богу. Но тут, конечно, капец. Доски раскидало, в огород нанесло», — рассказала автор видео за кадром.

В Красноярске местную жительницу ветром сдуло с балкона. Она упала и разбилась насмерть. Следователи организовали проверку по факту случившегося.