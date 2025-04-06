Число пострадавших из-за урагана в Хакасии выросло до 32 человек

Более 30 человек обратились за медицинской помощью в Хакасии, где разбушевался ураган. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

«В медицинские организации, подведомственные Минздраву Хакасии, с травмами различной степени и тяжести обратились 32 человека, в том числе один ребенок», — заявили там.

Пять человек госпитализировали, одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Остальных пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Всем пациентам оказывают медпомощь в полном объеме.

Подведомственные региональному Минздраву учреждения находятся в режиме повышенной готовности. Ситуация находится на особом контроле регионального профильного ведомства.

Накануне из-за урагана в Хакасии за медпомощью обратились 11 человек.