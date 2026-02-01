В Хакасии три человека погибли при пожаре в гостевом доме
Ночью на 1 февраля в Хакасии произошел пожар в гостевом доме, расположенном в урочище «Бабик» Бейского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Огонь распространился на площади 72 квадратных метра. К моменту прибытия спасателей строение полностью сгорело.
При разборе завалов огнеборцы обнаружили тела троих погибших мужчин. Пострадал еще один мужчина 2005 года рождения.
«Дознаватели МЧС России работают над установлением причин пожара», — добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в сауне Прокопьевска заживо сгорели пятеро подростков. Одной девушке удалось выбежать из горящего здания банного комплекса.
