В сауне Прокопьевска заживо сгорели пятеро подростков, выжила одна девушка

В Прокопьевске произошел пожар в частной сауне. В огне погибли пятеро подростков, одной девушке удалось спастись, сообщила пресс-служба СК по Кемеровской области.

Компания подростков отдыхала, когда сауна загорелась. При тушении огня обнаружили тела пяти несовершеннолетних. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По данным Mash, компания собиралась, чтобы отметить дни рождения друзей, которым на этой неделе исполнилось 16 и 17 лет. Большинство погибших учились на первом курсе физкультурного техникума, одной девушке удалось выбежать из горящего здания банного комплекса.

Площадь возгорания составила около 70 квадратных метров. По информации МЧС, к борьбе с огнем привлекли 26 специалистов и пять единиц техники.

На месте работают следователи и криминалисты регионального управления СК, полицейские допрашивают очевидцев. В ближайшее время назначат судебно-медицинские и пожарно-техническую экспертизы, которые должны установить причины смерти подростков и возгорания.

