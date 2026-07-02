В Хабаровске прохожий спас забытого в машине в жару младенца

Мужчина в Хабаровске спас младенца, которого мать закрыла в жару в машине

В Хабаровске неравнодушный прохожий спас младенца, которого мать заперла в машине и оставила на жаре. О ситуации Глеб Канцеров рассказал 360.ru.

ЧП произошло на улице Павла Морозова. Заметив столпившихся на парковке людей, Канцеров предложил помощь и увидел в салоне младенца, плачущего в закрытом авто.

«Попросил ребят найти скотч, чтобы заклеить стекло, иначе осколки поранят ребенка. Получилось так, что он затих, и я принял решение бить стекло. В этот момент женщина из кафе напротив принесла проволоку, открыл ей дверь. Ребенок был теплый, сразу успокоил его», — отметил Глеб.

Затем младенца передали сотрудникам скорой помощи. Параллельно с этим удалось найти телефон собственника машины, после звонка мать ребенка пришла к автомобилю вместе с прабабушкой.

«Родные никак на это не отреагировали, удивило их безразличие, будто рядовая ситуация. Их поведение не соответствовало обстановке», — заключил он.

МВД по Хабаровскому краю сообщило в телеграм-канале о начале проверки в отношении родительницы ребенка. В ведомстве уточнили, что 23-летняя мать находилась в гостях у знакомой, а младенца оставила спать в автомобиле. Сейчас малолетнему ничто не угрожает.

Ранее в Кузбассе мать бросила семилетнего ребенка в запертой машине и довела до комы.