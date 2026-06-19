В Кузбассе мать бросила семилетнего ребенка в запертой машине и довела до комы

Жительница Новокузнецка бросила семилетнего сына на жаре в автомобиле на три часа, ребенок впал в кому. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Кемеровской области.

По данным следствия, женщина приехала в город Таштагол и, оставив ребенка в машине, ушла по своим делам. Вернувшись, она обнаружила сына без сознания и обратилась за помощью к медикам. Сейчас ребенок находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности. Полицейские призвали жителей Кузбасса не оставлять детей без присмотра в салоне.

Ранее жительницу Приморского края оштрафовали за то, что она пьяной бросила двоих детей ночью одних дома и ушла гулять. Трехлетняя девочка в поисках матери вышла из дома, но не нашла — и к тому же заболела бронхитом. Спас ее случайно оказавшийся на улице сосед.