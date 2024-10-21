В Госдуме рассказали о судьбе младенца, брошенного в унитаз в аэропорту Антальи

Родственники новорожденной девочки, брошенной в аэропорту Антальи, будут иметь первоочередное право на ее удочерение. Об этом в разговоре с РИА «Новости» сообщила вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова

Несмотря на наличие множества кандидатов на опеку, предпочтение будет отдано близким членам семьи ребенка.

«Конечно же, приоритет всегда отдается родственникам», — уточнила Кузнецова.

Мать девочки — молодая россиянка. Она родила 13 октября в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи и бросила младенца в унитаз. Обнаружили ребенка уборщики спустя примерно 10 минут.

Позже мать новорожденной заявила, что не знала о своей беременности из-за избыточного веса. Против девушки возбудили уголовное дело.

Девочку поместили в медицинское учреждение в Турции. Известно, что ребенку уже дали российское гражданство.