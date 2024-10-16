«Не знала». Бросившая младенца в аэропорту Антальи россиянка дала странное объяснение

Бросившая младенца в аэропорту Антальи заявила, что не знала о беременности

Задержанная в Турции 18-летняя россиянка объяснила, почему она бросила своего новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи. Девушка заявила, что не знала о беременности, об этом написало издание mk.ru .

После задержания девушку и ребенка доставили в больницу, их здоровью ничего не угрожает. По информации издания, россиянку допросила местная полиция. Девушка заявила, что «не знала, что беременна».

Задержанную после выписки из больницы доставили в суд для избрания меры пресечения. В Генконсульстве пообещали, что принимают меры по оформлению новорожденному необходимых документов. Россиянкам окажут всю необходимую консульскую помощь.