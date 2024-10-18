Оставленному в аэропорту Антальи младенцу сделали российское гражданство

Девочке, которую родили и оставили в аэропорту Антальи, оформили российское гражданство. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Ребенка поместили в медицинское учреждение Турции. В генконсульстве России в Анталье ребенку оформлено гражданство Российской Федерации, а также в свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие», — уточнили в пресс-службе омбудсмена.

Также дипломаты направили ноту властям Турции о планах вернуть новорожденную в Россию.

Мать девочки — 18-летняя девушка. Она родила ребенка в туалете турецкого аэропорта и оставила его там. Девушка заявляла, что якобы не знала о беременности. Ее отправили в больницу, после чего доставили в зал суда для избрания меры пресечения.