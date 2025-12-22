В Горловке накрыли ОПГ, заработавшую 18 млн на незаконном обмене валют

В Горловке ФСБ задержала преступную группу, занимавшуюся незаконным обменом валют. Общая сумма доходов ОПГ превысила 18 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

«Участники ОПГ под видом предпринимательской деятельности осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли посредством валютных бирж, после чего обналичивали денежные средства через подконтрольные коммерческие организации на территории республики», — уточнила федеральная служба.

Следователь следственного отдела по городу Горловка СУ СК России по ДНР возбудил уголовное дело по статье за осуществление банковской деятельности без лицензии. Действия организованной группы нанесли крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

Материалы передали в региональное следственное управление СК России для принятия процессуального решения.

Ранее ФСБ закрыла каналы связи, через которые спецслужбы Украины вербовали россиян. Были задержаны 19 человек. Они пополняли баланс на сим-картах в сим-боксах и передавали номера российских операторов украинским спецслужбам. Те с помощью этих номеров звонили жертвам для вербовки, запугивания и мошеннических схем.