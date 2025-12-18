ФСБ закрыла каналы связи, через которые спецслужбы Украины вербовали россиян

Правоохранители в период с сентября по октябрь этого года обнаружили нелегальные каналы связи, которыми пользовались спецслужбы Украины для вербовки россиян. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий в городе Санкт-Петербурге, Республиках Адыгея и Дагестан, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Владимирской, Иркутской, Кемеровской области — Кузбассе, Московской, Рязанской, Самарской и Челябинской областях задержаны 19 граждан Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

По данным правоохранителей, все они обеспечивали незаконную работу сим-боксов — пополняли баланс на использовавшихся в них сим-картах, а также предоставляли номера российских операторов украинским спецслужбам. Те с помощью этих номеров звонили россиянам для вербовки, запугивания и мошеннических схем.

Во время обыска стражи порядка изъяли более 40 сим-боксов, свыше девяти тысяч сим-карт и сим-чипов. Задержанные за свою работу получали денежное вознаграждение от зарубежных агентов. Доказательство этого хранится в их переписках. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

