В горящем цеху Екатеринбурга рухнула кровля

МЧС: в горящем здании цеха в Екатеринбурге обрушилась кровля

В горящем здании цеха в Екатеринбурге произошло обрушение кровли на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Превышения вредных веществ в воздухе нет. К месту следует пожарный поезд», — уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия работают 95 специалистов и 35 единиц техники.

Вспыхнул цех по производству полистирола на улице Испытателей. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. Есть один пострадавший, подробности о его состоянии не поступали.

Ранее крупный пожар вспыхнул на рынке в Климовске. В здании частично обрушилась кровля, огонь охватил 4,2 тысячи «квадратов». К месту ЧП направили пожарный поезд.