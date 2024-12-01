В горящем цеху Екатеринбурга рухнула кровля

В горящем здании цеха в Екатеринбурге произошло обрушение кровли на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Превышения вредных веществ в воздухе нет. К месту следует пожарный поезд», — уточнили в пресс-службе.
На месте происшествия работают 95 специалистов и 35 единиц техники.
Вспыхнул цех по производству полистирола на улице Испытателей. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. Есть один пострадавший, подробности о его состоянии не поступали.
Ранее крупный пожар вспыхнул на рынке в Климовске. В здании частично обрушилась кровля, огонь охватил 4,2 тысячи «квадратов». К месту ЧП направили пожарный поезд.
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