Мощный пожар охватил производственный цех в Екатеринбурге

МЧС: в Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола

Цех по производству полистирола загорелся в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Свердловской области.

Крупный пожар вспыхнул на улице Испытателей.

«Предварительно, площадь составляет 1000 „квадратов“», — сообщила пресс-служба.

Информации о пострадавших не поступало. МЧС направило к месту происшествия дополнительные силы и средства.

Ранее в Ростовской области в хуторе Старокузнецов сгорел частный дом. Жертвами пожара стали три человека: женщина, мужчина и ребенок. Еще одну женщину доставили в больницу.

До этого в результате пожара в Егорьевске погиб ребенок. Еще 13 человек, среди которых семеро детей, пострадали.