Пожар произошел на предприятии в Нижнекамске

Пожар вспыхнул на заводе "Танеко" в Нижнекамске. Об этом сообщил Telegram-канал Baza , официально информация не подтверждалась.

По его данным, никто не пострадал. На фоне пожара звучит воздушная тревога. Baza добавила, что загорелась одна из колонн предприятия. Из здания эвакуируют людей.

В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА, местным жителям разослали СМС с оповещением. Людей призвали не выходить на улицу и не приближаться к окнам. В аэропорту Нижнекамска ввели план «Ковер».

Ранее украинские военные с помощью беспилотников атаковали две пятиэтажки в Котовске. После этого в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. В результате ЧП пострадали три человека, жильцов поврежденных квартир временно заселили в ПВР. СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Очевидцы рассказали, что БПЛА влетел в одну из квартир на пятом этаже.