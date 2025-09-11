«В голове не укладывается». Россиянин обратился к Трампу за помощью из-за гибели сына

Отец погибшего на Burning Man россиянина Круглова обратился к Трампу за помощью

Россиянин Вадим Круглов погиб в США на фестивале Burning Man. Расследование происшествия никак не ведется, и отец погибшего Игорь Дмитриевич вынужден был обратиться непосредственно к президенту Дональду Трампу. О причинах, побудивших его на такой шаг, мужчина рассказал 360.ru.

«Событие такого уровня осталось незамеченным для федеральных органов, они не подключились к расследованию. Это в голове не укладывается. Поэтому я напрямую хочу поднять большую волну резонанса, чтобы кто-то обратил на это внимание», — заявил Круглов-старший.

По словам мужчины, сын несколько лет жил в США, начинал барменом и официантом, позднее устроился техником в компанию, обеспечивавшую связь.

«Но когда СВО началась, то, соответственно, там и политика изменилась. Украинским беженцам были преференции какие-то: их в первую очередь брали, им в первую очередь давали заказы. Русских отодвигали на второй план», — рассказал собеседник 360.ru.

Затем Круглов-младший работал в рыболовецкой компании на Аляске, а в последние годы — в строительной фирме в Сиэтле. На фестиваль он поехал, чтобы отдохнуть и пообщаться с интересными людьми.

«Когда он в лагере неделю жил и это представление готовилось, он со всеми дружеские отношения поддерживал, и были только положительные эмоции», — добавил отец погибшего.

Тело 37-летнего Круглова нашли 30 августа в луже крови. Знакомые мужчины рассказали, что запомнили его как веселого и общительного человека.