В Германии неадекват облил женщину в трамвае горючим и поджег
N-TV: в Тюрингии неизвестный поджег женщину в трамвае
В городе Гера федеральной земли Тюрингия в Германии неизвестный мужчина напал на женщину в трамвае. Злоумышленник облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, сообщил телеканал N-TV.
После случившегося преступник скрылся. Пострадавшая получила серьезные травмы, на место происшествия отправили спасательный вертолет.
Правоохранители приступили к поиску и поимке подозреваемого. Ведется расследование.
Ранее стало известно, что неизвестный набросился с ножом на гуляющих в парке Шонталь людей в городе Ашаффенбург на юге Германии. Он зарезал двух человек, в том числе ребенка. Еще два человека пострадали, с ранениями различной степени тяжести их госпитализировали.
В Варшаве сотрудники правоохранительных органов задержали вооруженного украинца, который стрелял по прохожим и полиции из квартиры в районе Беляны.