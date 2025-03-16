В Германии неадекват облил женщину в трамвае горючим и поджег

В городе Гера федеральной земли Тюрингия в Германии неизвестный мужчина напал на женщину в трамвае. Злоумышленник облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, сообщил телеканал N-TV.

После случившегося преступник скрылся. Пострадавшая получила серьезные травмы, на место происшествия отправили спасательный вертолет.

Правоохранители приступили к поиску и поимке подозреваемого. Ведется расследование.

Ранее стало известно, что неизвестный набросился с ножом на гуляющих в парке Шонталь людей в городе Ашаффенбург на юге Германии. Он зарезал двух человек, в том числе ребенка. Еще два человека пострадали, с ранениями различной степени тяжести их госпитализировали.

В Варшаве сотрудники правоохранительных органов задержали вооруженного украинца, который стрелял по прохожим и полиции из квартиры в районе Беляны.