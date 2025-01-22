Неизвестный зарезал двух человек в парке немецкого города Ашаффенбург

Неизвестный напал с ножом на людей в парке в городе Ашаффенбург на юге Германии. Он зарезал двух человек, в том числе ребенка, сообщила газета Bild .

Еще два человека получили тяжелые ранения, их госпитализировали. По информации издания, преступник совершал нападения в парке Шонталь в центре города. Полиция задержала подозреваемого.

Правоохранители оцепили часть парка, обстоятельства случившегося устанавливаются. Газета отметила, что в настоящий момент опасности для населения нет.

Ранее в Москве пассажир напал на водителя такси. Во время движения он пытался схватить руль, а затем взял таксиста за горло и пообещал вырвать кадык. После этого неадекват потребовал остановить машину. Затем пассажир достал в салоне авто раскладной нож, а на просьбу таксиста убрать оружие он ответил, что не знает, как это сделать.