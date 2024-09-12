Вооруженный украинец стрелял по прохожим и полиции в Варшаве

DoRzeczy: украинец забаррикадировался в квартире и стрелял по силовикам в Польше

Польские полицейские задержали агрессивного и вооруженного украинца, который забаррикадировался в квартире в варшавском районе Беляны и начал стрелять по прохожим, а затем и по прибывшим силовикам. Об этом сообщил местный портал DoRzeczy .

«Полицейские прибыли на улицу Кохановского после получения сообщения об агрессивном мужчине с предметом, похожим на пистолет. Позже выяснилось, что это было пневматическое оружие», — говорится в публикации.

Злоумышленник целился в прохожих. Кроме того, он был вооружен еще и ножом. Прибывшие на место полицейские оцепили территорию, жителей попросили укрыться в домах.

Позже мужчина вышел на балкон и начал бросать на другие балконы подожженную одежду. При этом он что-то кричал на иностранном языке. Позже выяснилось, что это был гражданин Украины.

В ответ на попытки полицейских поговорить украинец выстрелил в них. К операции привлекли контртеррористическую группу, которая и задержала неадеквата.

Издание отметило, что в ходе происшествия никто не пострадал, а украинца доставили в больницу.

Ранее в американском штате Кентукки неизвестный обстрелял автомобили на шоссе в округе Лорел.