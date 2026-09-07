В Федерации альпинизма объяснили, чем занималась попавшая под лавину в КБР группа

Эксперт ФАР Яковенко: попавшие под лавину в КБР альпинисты были опытными

Альпинисты, попавшие накануне под мощную лавину в Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии, были опытными спортсменами. Об этом 360.ru сообщил председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко.

Среди погибших оказался петербургский альпинист Альберт Изотов, который находился в составе группы в качестве инструктора. По словам Яковенко, ФАР может привлекать гражданских специалистов к подготовке представителей силовых ведомств.

«Они не были на маршруте, работали в определенных тренировочных местах. Повышение квалификации и горной подготовки. И то, что значительно выше по склону обвалилась снежно-ледовая масса, — это несчастный случай, который спрогнозировать нереально», — пояснил собеседник 360.ru.

Подробнее о последствиях ЧП, а также о том, как спастись от лавины, читайте в нашем материале.