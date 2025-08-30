В ФАР ответили, могла ли Наговицина спастись с пика Победы самостоятельно

Альпинистка Наталья Наговицина не смогла бы самостоятельно спастись с пика Победы со сломанной ногой. Такое заявление сделал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» .

«С поломанной ногой — невозможно, это бред. Но нужно понимать болевой порог человека. С той высоты, с того маршрута еще никого не спустили. Хотели, были экспедиции, пытались, но никого оттуда не вернули», — отметил альпинист.

Пятницин добавил, что во время спасательных операций погибали люди.

Наговицина при спуске с пика Победы получила перелом ноги и застряла на высоте более семи тысяч метров. При попытке ее спасти погиб олин из альпинистов.

Проведенная в конце августа аэросъемке не выявила признаков жизни у альпинистки. МЧС Киргизии признало Наговицину пропавшей без вести.