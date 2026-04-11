Житель Ленобласти убил кота на глазах четырехлетнего сына

В Ленинградской области 42-летний мужчина убил кота в магазине на глазах четырехлетнего сына и бросил его тело в продавца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

ЧП произошло 8 апреля. Следствие установило, что обвиняемый ранее был неоднократно судим. СК ходатайствовал в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

Ходатайство рассмотрит Всеволожский городской суд в воскресенье, 12 апреля.

Ранее в Одинцове нетрезвый мужчина выкинул двух котов с окна квартиры на 16-м этаже, они погибли. На место оперативно прибыли полицейские и доставили подозреваемого в отдел для выяснения обстоятельств, 360.ru показывал кадры происшествия.

До этого в Новой Москве местный житель приманил собаку у гаражей, скрылся с ней на автомобиле и убил. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.