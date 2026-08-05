В Подмосковье неизвестные выбросили кошку с 12-го этажа, животное погибло

Неизвестные выкинули кошку из окна в поселке городского типа Дрожжино в Московской области, животное погибло. Теперь в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сообщение о жестоком обращении с животным поступило в дежурную часть Булатниковского отдела полиции УМВД России по Ленинскому городскому округу. По предварительным данным, кошку выбросили с 12-го этажа одного из домов. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Правоохранители устанавливают личности людей, которые поступили таким образом. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

В апреле неадекватная женщина выбросила собаку с седьмого этажа в приступе ярости. Животное погибло на месте.