В Екатеринбурге охранники до смерти забили посетителя магазина

В Екатеринбурге продолжается расследование гибели 33-летнего мужчины, которого жестоко избили охранники в магазине на улице Пехотинцев, 7. Видео инцидента с камер наблюдения предоставили 360.ru.

По предварительной информации, сотрудников частной охраны вызвали из соседнего магазина. Они применили к мужчине физическую силу и доставили в полицию. Уже в отделе выяснилось, что он мертв. Погибший работал стропальщиком, у него остался девятилетний ребенок.

В региональном Следственном комитете сообщили, что уголовное дело расследуется по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и о превышении полномочий работниками частной охраны с применением насилия. Там отметили, что следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и по итогам проверки действиям всех участников инцидента будет дана правовая оценка.

