В Петрозаводске поход за фастфудом закончился для компании подростков визитом в травмпункт. Сотрудник службы безопасности ресторана «Вкусно — и точка» напал на несовершеннолетних посетителей, как сообщил источник 360.ru.

По словам собеседника редакции, агрессивный мужчина разбил одному из подростков верхнюю губу и нанес сильный удар по затылку. Пострадавший уже обратился к медикам, у него на руках есть официальное заключение врачей, где зафиксированы ушибы и ссадины.

Как добавил источник, причиной вспышки ярости охранника могла стать личная неприязнь охранника к приятелю наиболее пострадавшего подростка. Предположительно, еще в апреле у него уже был конфликт с этим же сотрудником.

Видимо, мужчина запомнил лицо посетителя и решил «разобраться» спустя несколько месяцев.

После избиения охранник не дал подросткам уйти. Он силой удерживал их в заведении до приезда Группы быстрого реагирования (ГБР). Прибывшие на место бойцы ГБР, оценив обстановку, отпустили школьников и вывели их из ресторана.

