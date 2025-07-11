В ДТП в Воскресенске погибла женщина-водитель и пятилетний ребенок

Дорожно-транспортное происшествие на автодороге А-108 «МБК» в Воскресенске унесли жизни женщины-водителя и пятилетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба полиции Подмосковья.
«Сегодня примерно в 19:25 на 260 километре автодороги А-108 „МБК“ произошло дорожно-транспортное происшествие. <…> В результате ДТП водитель и пятилетний пассажир легковушки погибли», — сообщили в ведомстве.
По информации ГАИ, 34-летняя женщина водитель автомобиля ВАЗ выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем. Движение на данном участке дороги ограничено, на месте работают сотрудники ГАИ.
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