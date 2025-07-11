Последствия ДТП на съезде с Ярославского шоссе сняли на видео

В Москве на съезде с Ярославского шоссе произошло ДТП. Одна из машин рухнула в кювет. Источник 360.ru показал видео с места аварии.

Столкновение произошло вечером 11 июля. Судя по кадрам с места ДТП, одна из машин получила сильные повреждения и съехала в кювет. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее смертельная авария произошла в Приморье. Иномарка Hyundai Starex выехала на встречную полосу и столкнулась с Lexus LS 460. Пассажир второго авто погиб, трое человек, в том числе водитель «корейца», получили травмы. Прокуратура показала фото с места ДТП и взяла на контроль организованную по факту аварии проверку.