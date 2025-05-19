В ДТП с микроавтобусом в Калмыкии пострадали 12 человек, семь погибли

Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Калмыкии увеличилось до 12

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Калмыкии увеличилось до 12. Об этом сообщила пресс-служба СК России по республике.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь пассажиров микроавтобуса, 12 человек с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более людей. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что водитель микроавтобуса мог быть под наркотиками. В его крови нашли следы марихуаны. Неизвестно, принимал ли он запрещенные вещества перед поездкой, потому что они могут оставаться в крови до месяца.

ДТП случилось на трассе Р-22 «Каспий»: автобус ехал из Волгограда в Астрахань, шофер уснул, вылетел на встречку и столкнулся с фурой. Большегруз пытался остановить столкновение, но безуспешно.