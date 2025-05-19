Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Калмыкии, мог быть под наркотиками

Baza: у попавшего в ДТП в Калмыкии водителя автобуса нашли наркотики в крови

Водитель микроавтобуса, попавшего в смертельное ДТП в Калмыкии, мог быть под воздействием наркотических веществ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Водитель уснул за рулем и спровоцировал аварию, после происшествия прошел медицинское освидетельствование. По предварительным данным журналистов, в его крови нашли следы марихуаны. Сейчас мужчина в больнице с ушибом грудной клетки и ссадинами на лице.

Следователи пока не могут установить, употреблял ли автомобилист перед поездкой. Следы марихуаны могут оставаться в крови до месяца.

Авария произошла на трассе Р-22 «Каспий»: микроавтобус, следовавший из Волгограда в Астрахань, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Водитель большегруза попытался избежать столкновения, но безуспешно. В результате аварии погибли семь человек. По словам очевидцев, шофер автобуса очнулся только от сильного удара и сразу стал спрашивать у пассажиров, что случилось.