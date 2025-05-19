Семь человек погибли при лобовом столкновении автобуса и грузовика в Калмыкии

В Юстинском районе Республики Калмыкия произошло ДТП со смертельным исходом. На трассе столкнулись лоб в лоб пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль, сообщила пресс-служба МЧС региона.

«Сегодня, в 02:30 поступило сообщение о том, что на территории Юстинского района (на 1211 километре ФАД Р-22 „Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань“) в районе поселка Цаган Аман произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля», — сообщили в ведомстве.

Микроавтобус следовал по маршруту Волгоград — Астрахань, в салоне находился 21 человек, детей среди них не было. В результате аварии погибли семь человек, 11 получили травмы, их доставили в больницу Юстинского района.