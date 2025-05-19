Семь человек погибли при лобовом столкновении автобуса и грузовика в Калмыкии

В Юстинском районе Республики Калмыкия произошло ДТП со смертельным исходом. На трассе столкнулись лоб в лоб пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль, сообщила пресс-служба МЧС региона.
«Сегодня, в 02:30 поступило сообщение о том, что на территории Юстинского района (на 1211 километре ФАД Р-22 „Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань“) в районе поселка Цаган Аман произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля», — сообщили в ведомстве.
Микроавтобус следовал по маршруту Волгоград — Астрахань, в салоне находился 21 человек, детей среди них не было. В результате аварии погибли семь человек, 11 получили травмы, их доставили в больницу Юстинского района.
Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС отключили на обоих автомобилях АКБ и смыли с дорожного полотна горюче-смазочные материалы.
Накануне в Сергиевом Посаде грузовой автомобиль КамАЗ столкнулся с микроавтобусом Mercedes. Погибли четыре пассажира микроавтобуса, трое пострадавших попали в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.
ЦАХАЛ анонсировал беспрецедентную атаку в секторе Газа
Аллею в честь 80-летия Победы посадили на территории храма в Ленинском округе
У ВОЗ закончились деньги — в ход пошли массовые увольнения
В люберецком роддоме будущих мам обучили уходу за новорожденными
Спасатели помогли беременной женщине попасть в квартиру к сыну в Можайском округе
Почти 14 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте