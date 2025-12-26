В Донецке предложили наградить полицейских за задержание устроившего стрельбу

В Донецке могут наградить полицейских, которые оперативно задержали мужчину, открывшего стрельбу в супермаркете Петровского района. Об этом сообщили в МВД по Донецкой Народной Республике.

Сегодня в полицию поступил сигнал о стрельбе в одном из сетевых магазинов — очевидцы сообщили, что неизвестный ходит по торговому залу с автоматом и стреляет. Также звучали опасения, что в помещении могут находиться заложники.

Сотрудники полиции прибыли на место в считаные минуты. Убедившись, что мужчина не реагирует на требования и продолжает представлять угрозу, они приняли решение действовать немедленно. В ходе операции полицейским пришлось применить оружие — стрелка обезвредили и задержали. У него изъяли автомат Калашникова калибра 5,45 миллиметра. Никто из посетителей и персонала магазина не пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В МВД подчеркнули, что благодаря быстрым и решительным действиям полицейских удалось избежать трагедии. Руководство ведомства намерено обратиться в МВД России с ходатайством о награждении отличившихся сотрудников.