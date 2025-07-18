В Домодедове двое подростков избили сверстника-инвалида

В Домодедове два подростка набросились на сверстника-инвалида и избили его. Об этом рассказал 360.ru приемный отец пострадавшего ребенка Борис Александрович.

По его словам, обошлось без тяжелых травм, но избитому понадобилась психологическая помощь. Причины нападения мужчина назвал банальными и смешными.

«Он якобы обзывал мам нехорошими словами», — объяснил собеседник 360.ru.

Источник в правоохранительных органах сообщил о возбуждении уголовного дела о групповом хулиганстве по предварительному сговору. Официальной информации пока не поступало.

Ранее около двух десятков подростков устроили драку со стрельбой из ракетницы в Санкт-Петербурге. Двух участников потасовки задержали по горячим следам.