В Домодедове двое подростков избили сверстника-инвалида
В Домодедове два подростка набросились на сверстника-инвалида и избили его. Об этом рассказал 360.ru приемный отец пострадавшего ребенка Борис Александрович.
По его словам, обошлось без тяжелых травм, но избитому понадобилась психологическая помощь. Причины нападения мужчина назвал банальными и смешными.
«Он якобы обзывал мам нехорошими словами», — объяснил собеседник 360.ru.
Источник в правоохранительных органах сообщил о возбуждении уголовного дела о групповом хулиганстве по предварительному сговору. Официальной информации пока не поступало.
Ранее около двух десятков подростков устроили драку со стрельбой из ракетницы в Санкт-Петербурге. Двух участников потасовки задержали по горячим следам.
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