Около 20 подростков в Петербурге устроили драку со стрельбой из ракетницы

На проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге около 20 подростков устроили массовую потасовку. Об этом сообщил 360.ru источник.
По его информации, участники потасовки вооружились палками, цепями и ракетницей и гоняли друг друга по окрестным дворам. Полиция разыскивает причастных.
Кто эти подростки и что стало причиной драки, пока неизвестно. Органы внутренних дел не давали никаких комментариев.
Ранее 13-летний приезжий из Азербайджана избил в Петербурге 16-летнего подростка. Правоохранительные органы нашли его и вместе со всей семьей выдворили из страны. Отец пострадавшего рассказал, что сын заступился за младшего брата и пришел против толпы один, не став рассказывать об угрозах никому.
Пятиметровый фонтан кипятка забил в московском дворе
Загрязнение нефтепродуктами обнаружили в акватории Волги в Астрахани
Более 40 домов газифицировали в деревне Ворщиково под Воскресенском
Предприниматель из Воскресенска стал лауреатом премии «Страну меняют люди»
Подмосковные атлеты выиграли 3 медали на фестивале силовых видов спорта
Подмосковная Росгвардия совершила более 2 тысяч выездов по сигналу тревоги за неделю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте