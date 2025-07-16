Около 20 подростков в Петербурге устроили драку со стрельбой из ракетницы

На проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге около 20 подростков устроили массовую потасовку. Об этом сообщил 360.ru источник.

По его информации, участники потасовки вооружились палками, цепями и ракетницей и гоняли друг друга по окрестным дворам. Полиция разыскивает причастных.

Кто эти подростки и что стало причиной драки, пока неизвестно. Органы внутренних дел не давали никаких комментариев.

Ранее 13-летний приезжий из Азербайджана избил в Петербурге 16-летнего подростка. Правоохранительные органы нашли его и вместе со всей семьей выдворили из страны. Отец пострадавшего рассказал, что сын заступился за младшего брата и пришел против толпы один, не став рассказывать об угрозах никому.