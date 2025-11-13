В Доме культуры «ГЭС-2» объявили эвакуацию

В Доме культуры «ГЭС-2» началась эвакуация. Об этом сообщили в пресс-службе культурного центра.

«Если вы находитесь в здании, пожалуйста, спокойно двигайтесь к ближайшему эвакуационному выходу, подсвеченному зеленым световым табло. Всего по периметру здания расположено 32 выхода», — отметили в «ГЭС-2».

Причины, по которым в здании началась эвакуация, неизвестны. Администрация пообещала в ближайшее время сообщить о режиме работы.

Дом культуры «ГЭС-2» — это современное культурное пространство в центре Москвы. Оно открылось 4 декабря 2021 года на Болотной набережной, в здании бывшей электростанции.

Это не обычный музей. Здесь нет постоянной экспозиции произведений искусства. Но в Доме культуры регулярно проходят самые разные мероприятия: временные выставки, лекции, кинопоказы, мастер-классы, перформансы, концерты и детские программы.

Ранее из отеля в центре столицы вывели постояльцев, всего эвакуировали порядка 700 человек. Причиной стали ошибочно сработавшие датчики в прачечной.