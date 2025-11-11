Причиной эвакуации гостиницы в центре Москвы стал сбой света

Из-за сработавшей пожарной сигнализации из отеля в центре столицы вывели постояльцев, всего эвакуировали порядка 700 человек. Причиной стали ошибочно сработавшие датчики в прачечной, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, гостиница находится на Олимпийском проспекте. Позже выяснилось, что тревога была ложной.

«По итогу на первом этаже в прачечной из-за сбоя электроэнергии сработала сигналка», — рассказал собеседник 360.ru.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил об эвакуации постояльцев из отеля Azimut примерно в 04:30 утра. По словам очевидцев, запаха гари или дыма на месте ЧП не было. К гостинице прибыли спасатели, они устанавливают точные причины срабатывания пожарной тревоги.

Канал добавил, что среди эвакуированных много школьников — участников театрального фестиваля LT FEST.