В Долгопрудном двое мужчин подрались из-за загородившей проезд инвалидной коляски

Водитель Шевроле рассказал свою версию драки в Долгопрудном

В Долгопрудном на улице Лаврентьева подрались пассажир Шевроле и спутник женщины в инвалидной коляске, информация распространилась в соцсетях. Водитель, житель Сергиево-Посадского округа, рассказал 360.ru свою версию происшествия.

Во дворе путь машине преградила женщина на коляске, поделился мужчина. Он через окно сделал паре замечание. Услышав в ответ грубую брань, пасынок водителя также нецензурно выругался.

Пешеход с криками побежал за отъезжающей машиной. Водитель остановился, его пассажир выскочил, и мужчина с ним сцепился.

По словам собеседника 360.ru, он сам и сидевшие неподалеку соседи пытались разнять дерущихся. Водителю удалось усадить пасынка в машину, но пешеход начал бить его через окно, драка возобновилась.

Позже водитель и пассажир уехали, но явились в полицию по первому требованию.

В пресс-службе МВД Подмосковья сообщили, что расследуют происшедшее.

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