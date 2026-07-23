Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке в Воскресенске

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства, при которых произошла массовая драка в Воскресенске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства .

Компания подростков избила троих сверстников. Один из пострадавших – с ограниченными возможностями здоровья. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – рассказали в Следкоме.

Драка произошла у одного из жилых домов на улице Быковского. Свидетели стычки в социальных сетях заявили, что подростки «избили троих ребят толпой». По версии очевидцев, на замечания взрослых несовершеннолетние не реагировали. К месту происшествия незамедлительно вызвали наряд полиции, но злоумышленники успели разбежаться.