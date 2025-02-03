В ДНР смерть Саркисяна назвали ударом по республике

Смерть президента Федерации бокса ДНР и создателя батальона «АрБат» стала тяжелейшей утратой для жителей республики. Об этом сообщила группа «Бокс ДНР» в соцсети «Вконтакте».

Администраторы написали, что Саркисян сделал много добра для страны, спорта и молодежи.

«Трагическая гибель Армена Нагапетовича нанесла сокрушительный удар по всем нам», — отметили в группе.

Президент Федерации бокса ДНР получил тяжелые ранения в результате взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве. Пострадавшего госпитализировали и поместили в реанимацию, но спасти его не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Известно о еще одном погибшем и трех пострадавших.

Мэр Горловки Иван Приходько прокомментировал гибель Саркисяна. По его словам, покойный оставил яркий след в истории ДНР. Мэр напомнил, что созданный Саркисяном отдельный батальон специального назначения «АрБат» сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности на территории региона.