СК подтвердил гибель пострадавшего при взрыве в Москве Саркисяна

Следователи подтвердили гибель президента Федерации бокса Донецкой Народной Республики Армена Саркисяна, пострадавшего при взрыве в московском ЖК «Алые Паруса». Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.
«Несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении», — заявили следователи.
Ранее о смерти Саркисяна сообщил источник 360.ru. Глава Федерации бокса ДНР находился в реанимации в тяжелом состоянии — в результате взрыва ему оторвало ногу. Также погиб охранник Саркисяна.
ЧП в элитном ЖК «Алые Паруса» случилось утром 3 февраля. Взрыв прогремел в холле здания. Изначально сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. Раненых доставили в медучреждения на вертолете.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Предварительно, в доме сдетонировало заложенное под потолок самодельное взрывное устройство.
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